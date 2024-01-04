Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни «Тетриса»

По словам Гибсона, он увлекся игрой в 2021 году, когда посмотрел обзор на ютубе. С тех пор он играл в «Тетрис» каждую неделю по 20 часов. Он также участвовал в турнирах по игре, зарабатывая около 3 тыс. долларов за участие.