Подросток из Оклахомы первым в мире прошел все уровни «Тетриса»

Уиллис Гибсон, 13-летний подросток из штата Оклахома, первым в мире прошел все уровни «Тетриса» для Nintendo. Об этом рассказало издание The New York Times.
Чтобы дойти до 157-го уровня и набрать 999 999 очков, пользователю ютуба под ником Blue Scuti потребовалось около 40 минут. На последнем уровне после исчезновения линии игра остановилась из‑за отсутствия дальнейшего программного кода.
По словам Гибсона, он увлекся игрой в 2021 году, когда посмотрел обзор на ютубе. С тех пор он играл в «Тетрис» каждую неделю по 20 часов. Он также участвовал в турнирах по игре, зарабатывая около 3 тыс. долларов за участие.
Весной 2023-го продажи консолей «Тетрис» в России выросли почти в два раза. Повышенный спрос объяснили выходом фильма «Тетрис», премьера которого состоялась 31 марта на Apple TV+.