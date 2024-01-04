В Лас-Вегасе подсудимый набросился на судью, которая отказала ему в испытательном сроке

Судья Мэри Кей Холтус заявила, что Редден должен отправиться в тюрьму, так как он уже привлекался за другие нарушения, и отметила, что, учитывая его криминальную историю, ему пора попробовать «что‑то другое». В этот момент мужчина с криком «н***й эту суку» подбежал к ней, перепрыгнул через ограждения и начал избивать ее.