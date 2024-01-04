В Лас-Вегасе подсудимый набросился на судью, которая отказала ему в испытательном сроке

В Лас-Вегасе во время заседания суда мужчина по имени Делон Редден напал на судью, когда она отказалась назначить ему испытательный срок. Об инциденте рассказал телеграм-канал «Осторожно, новости».
Реддена обвиняли в нанесении побоев при отягчающих обстоятельствах, на предыдущем слушании он признал себя виновным.
Судья Мэри Кей Холтус заявила, что Редден должен отправиться в тюрьму, так как он уже привлекался за другие нарушения, и отметила, что, учитывая его криминальную историю, ему пора попробовать «что‑то другое». В этот момент мужчина с криком «н***й эту суку» подбежал к ней, перепрыгнул через ограждения и начал избивать ее.
Реддена смогли оттащить от судьи лишь трое мужчин. Во время драки пострадали судья и секретарь суда, который находится в больнице в тяжелом состоянии.
«Мы высоко оцениваем героические действия сотрудников суда, правоохранительных органов и всех, кто усмирил преступника. Мы перепроверим все наши протоколы безопасности и сделаем все необходимое для защиты судебной власти», — заявили в суде.