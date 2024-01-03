В Токио неизвестный напал с ножом на прохожих. Он ранил четырех человек

В Токио неподалеку от железнодорожной станции Акихабара неизвестный напал с ножом на прохожих. Он ранил четырех человек, сообщило информагентство Kioda.
По данным СМИ, злоумышленником была женщина. Она размахивала ножом в поезде Japan Rail, курсирующем по линии «Яманоте», и ранила нескольких пассажиров. Троих мужчин госпитализировали, их жизни ничего не угрожает.
Полиция арестовала женщину — ей предъявят обвинения в покушении на убийство. Преступнице, как отметили в сообщении, около 20 лет. Она признает свою вину, но мотивы девушки пока неясны.
Движение по кольцевой линии JR временно приостановили. Когда его восстановят, неизвестно.
2 январе в Токио произошел еще один крупный инцидент. На взлетно-посадочной полосе аэропорта Ханеда столкнулись два самолета — пассажирский Airbus A350 и DHC-8 береговой охраны страны. Оба судна загорелись, пять членов экипажа DHC-8 погибли.