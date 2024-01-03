На севере Франции 1,5 тысячи человек остались без электричества из‑за наводнений

Во французском департаменте Па-де-Кале, расположенном на севере страны, произошло наводнение. Оно лишило электричества почти 1,5 тыс. человек, сообщило РИА «Новости».
По данным префектуры департамента, свет пропал в домах 1450 местных жителей. Кроме того, около 2100 человек столкнулись с ограниченияим в пользовании водой. Это произошло после того, как в водосборный бассейн попали сточные воды.
В регионе начали раздавать воду в бутылках. В Па-де-Кале также провели 198 операций по эвакуации людей из домов. По словам властей, о пострадавших в результате наводнений ничего не известно.
В департамент направили 120 спасателей, которые должны помочь местным оперативным службам, согласно указаниям главы МВД Франции Жеральда ДАрманена.
Па-де-Кале страдает от наводнений уже не в первый раз за последние месяцы. В ноябре регион столкнулся с рекордными ливнями и волнами. Тогда тысячи людей также остались без водоснабжения и электричества. Ущерб от наводнений превысил 100 млн евро.