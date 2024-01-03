На севере Франции 1,5 тысячи человек остались без электричества из‑за наводнений

Па-де-Кале страдает от наводнений уже не в первый раз за последние месяцы. В ноябре регион столкнулся с рекордными ливнями и волнами. Тогда тысячи людей также остались без водоснабжения и электричества. Ущерб от наводнений превысил 100 млн евро.