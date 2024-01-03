В Москве пожилая женщина обвинила первоклассниц в создании ОПГ

В Москве 64-летняя женщина обратилась в полицию с жалобой на одноклассниц внучки. Она обвинила девочек-первоклассниц в создании организованной преступной группировки, сообщила Baza.
Женщина написала заявление в полицию. В нем она утверждала, что три школьницы создали ОПГ для того, чтобы терроризировать других детей. Одной из жертв «группировки» стала, по словам москвички, ее внучка.
Одна из участниц «преступного сообщества» ударила девочку по ноге. Бабушка пострадавшей пыталась обсудить случившееся с учительницей. Однако понимания у педагога не встретила.
После этого пенсионерка пошла в полицию. Там заявление женщины приняли и пообещали разобраться в ситуации. Жалобу, судя по всему, передадут в подразделение по делам несовершеннолетних.