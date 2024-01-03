СМИ: полиция пришла с рейдом в московский гей-клуб

Семён Гудошников
Сегодня в 16:15
Фото: Авилов Александр/Агентство «Москва»

В Москве полиция пришла с проверкой в гей-клуб у Чистопрудного бульвара, сообщает «Осторожно, Москва».

Телеграм-канал приводит слова очевидцев, что «была облава» и «забирали людей». Точное число задержанных не уточняется.

СМИ пишет, что у посетителей проверяли документы, одного человека задержали, объяснив это оскорблением сотрудника.

30 ноября Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.

На следующий день полиция пришла с рейдом в несколько гей-клубов Москвы. В середине декабря силовики провели «профилактический рейд» в гей-клубе Екатеринбурга. Одно из старейших подобных заведений в России — «Центральная станция» — объявило о закрытии.

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