СМИ: полиция пришла с рейдом в московский гей-клуб

На следующий день полиция пришла с рейдом в несколько гей-клубов Москвы. В середине декабря силовики провели «профилактический рейд» в гей-клубе Екатеринбурга. Одно из старейших подобных заведений в России — «Центральная станция» — объявило о закрытии.