СМИ: полиция пришла с рейдом в московский гей-клуб

В Москве полиция пришла с проверкой в гей-клуб у Чистопрудного бульвара, сообщает «Осторожно, Москва».
Телеграм-канал приводит слова очевидцев, что «была облава» и «забирали людей». Точное число задержанных не уточняется.
СМИ пишет, что у посетителей проверяли документы, одного человека задержали, объяснив это оскорблением сотрудника.
30 ноября Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность в стране.
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