В Псковской области в Доме культуры отменили дискотеки из‑за песни Верки Сердючки

В Доме культуры города Порхова, расположенного в Псковской области, отменили дискотеки после того, как диджей включил песню Верки Сердючки «Гулянка». Об этом рассказала в комментариях в группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте» директор Дома культуры Анна Тарасенкова.
Она заявила, что дискотеки отменили «на неопределенное время» в связи со «сложившейся ситуацией». Также она принесла извинения за включение песни в плейлист.
«Данная композиция была поставлена диджеем без какого‑то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа, и он будет наказан», — заявила Тарасенкова.
Извинения директрисы не успокоили местных жителей. Они потребовали, чтобы она записала видеообращение или даже уволилась, а также подчеркнули, что Тарасенкова должна была проверить плейлист перед мероприятием.
Один из порховичей пообещал пожаловаться на руководство Дома культуры в администрацию президента, полицию и прокуратуру. Другие комментаторы заявили, что дискотеки вообще неуместны в связи с продолжающимися военными действиями на Украине.
«Интересно, чем полуголый Киркоров в баленсиаге отличается от этих „весельчаков“ на видео?» — спросил один из пользователей соцсетей, вспомнив недавний скандал с вечеринкой Насти Ивлеевой.