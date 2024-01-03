В Псковской области в Доме культуры отменили дискотеки из‑за песни Верки Сердючки

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:00
Фото: Haley Lawrence/Unsplash

В Доме культуры города Порхова, расположенного в Псковской области, отменили дискотеки после того, как диджей включил песню Верки Сердючки «Гулянка». Об этом рассказала в комментариях в группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте» директор Дома культуры Анна Тарасенкова.

Она заявила, что дискотеки отменили «на неопределенное время» в связи со «сложившейся ситуацией». Также она принесла извинения за включение песни в плейлист.

«Данная композиция была поставлена диджеем без какого‑то злого умысла и смысла, случайно была не удалена из плейлиста. По данному случаю с диджеем проведена беседа, и он будет наказан», — заявила Тарасенкова.

Извинения директрисы не успокоили местных жителей. Они потребовали, чтобы она записала видеообращение или даже уволилась, а также подчеркнули, что Тарасенкова должна была проверить плейлист перед мероприятием.

Один из порховичей пообещал пожаловаться на руководство Дома культуры в администрацию президента, полицию и прокуратуру. Другие комментаторы заявили, что дискотеки вообще неуместны в связи с продолжающимися военными действиями на Украине.

«Интересно, чем полуголый Киркоров в баленсиаге отличается от этих „весельчаков“ на видео?» — спросил один из пользователей соцсетей, вспомнив недавний скандал с вечеринкой Насти Ивлеевой.

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