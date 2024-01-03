В Псковской области в Доме культуры отменили дискотеки из‑за песни Верки Сердючки

В Доме культуры города Порхова, расположенного в Псковской области, отменили дискотеки после того, как диджей включил песню Верки Сердючки «Гулянка». Об этом рассказала в комментариях в группе «Подслушано в Порхове» в соцсети «ВКонтакте» директор Дома культуры Анна Тарасенкова.