В Центральной России 3 января ожидаются аномальные морозы

Морозы до –23–27 градусов ожидаются 3 января в большинстве регионов Центрального федерального округа, сообщает ТАСС. Местные гидрометцентры и региональные управления МЧС выпустили экстренные предупреждения о похолодании.
Во Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской областях в ночные и утренние часы прогнозируется до –30–35 градусов.
В Калужской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тульской областях прогнозируется до –25–27 градусов, в Брянской, Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской — до –23 градусов, в Белгородской — до –16 градусов.
В Москве 3 и 4 января тоже будут аномальные холода — до –23 градусов, а в области — до –26, отмечали в Гидрометцентре. Температура в столичном регионе будет на 16–20 градусов ниже климатической нормы.