В Нью-Йорке жители пожаловались на звуки взрывов. Спасатели не обнаружили их происхождение

Жители острова Рузвельт Айленд в Нью-Йорке заявили, что слышали звуки взрывов утром 2 января. Их причины спасательным службам выяснить не удалось, рассказало РИА «Новости».
Горожане утверждают, что ощутили «три толчка, которые потрясли их дома». В результате них никто не пострадал. После визита на место предполагаемого происшествия пожарных туда отправили также специалистов Con Edison.
Компания Con Edison занимается электро- и газоснабжением города. Электрики пока тоже не обнаружили, что произошло в районе пересечения улиц Мэйн-стрит и Ривер-роад.
После загадочного инцидента в Нью-Йорке начались проблемы с подачей электроэнергии. «Есть локальные отключения. Никаких угроз, опасных материалов, пожаров, никаких возгораний электрических проводов», — сказали в полиции.
В городе замедлилось передвижение наземного транспорта. На Рузвельт-айленде в данный момент находится большое количество правоохранителей. Пожарные проверяют состояние зданий на острове.