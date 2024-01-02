В Краснодарском крае ребенок погиб после падения на него телевизора

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:37
Фото: Albert Dehon/Unsplash

В Краснодарском крае на двухлетнего ребенка упала тумба с телевизором. Девочка скончалась на месте, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру.

Трагедия произошла в городе Лесосибирске. В правоохранительных органах рассказали, что погибший ребенок находился в съемном доме вдвоем с 22-летней матерью.

Когда женщина отошла на кухню за соком для дочери, та, видимо, стала качаться на неустойчивой тумбе. В результате мать ребенка услышала с кухни грохот, а затем обнаружила малышку без сознания.

Женщина вызвала скорую помощь. Медики констатировали смерть девочки. На ее теле обнаружили повреждения: у ребенка были разбиты центр лба и нижняя губа.

Мать погибшей рассказала, что телевизор в дом привез его хозяин в конце декабря, а арендаторы установили устройство на тумбу. Женщина и ее сожитель ранее уже замечали, что дочь пыталась качаться на тумбе.

Прокуратура возбудила уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. В ведомстве отметили, что семья, где случилась трагедия, не стояла на профилактическом учете у правоохранителей.

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