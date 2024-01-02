Музей истории Томска убрал с фасада «Памятник любовнику», ведь его «очень сложно объяснить» детям

В Томске с фасада Музея истории города убрали «Памятник любовнику». По словам представителей администрации учреждения в разговоре с «Газетой.ру», скульптуру мужчины в семейных трусах, висящего на карнизе над тротуаром, сняли, потому что концепцию тяжело объяснить детям.
«„Памятник любовнику“ — это изюминка Томска, фигура с 20-летней историей, которая вызывает улыбку у гостей города и коренных томичей. Но это все же памятник для взрослых», — считают в музее.
«Когда в Музей истории Томска приходят детские группы, которые составляют большую часть посетителей музея, то им очень сложно объяснить присутствие этой фигуры, поддерживая концепцию семьи как одну из традиционных ценностей нашей страны», — отметили там.
«Поэтому администрация музея совместно с автором памятника Олегом Кислицким приняла решение найти этому памятнику другое место. Мы будем тщательно подходить к поиску места для „Любовника“, чтобы оно было доступно для всех», — сказали в администрации.
Местные СМИ обратили внимание на пропажу скульптуры в конце декабря этого года. Это уже не первый перенос для достопримечательности, после ее создания в День всех Влюбленных в феврале 2014 года фигуру можно было найти на стене Дома профсоюзов.