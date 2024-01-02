NHK: при столкновении самолетов в аэропорту Токио погибли пять человек

Юлия Онодэра
Сегодня в 15:29
Фото: Taiki Ishikawa/Unsplash

При столкновении самолетов в аэропорту Ханеда в Токио погибли пять человек. Об этом сообщил NHK со ссылкой на полицейское управление Токио.

Все погибшие находились на борту самолета береговой охраны Японии. Он столкнулся с пассажирским лайнером авиакомпании Japan Airlines, о пожаре на борту которого сообщалось ранее.

Пассажиров судна JAL успели эвакуировать из загоревшегося самолета. Травмы получили 17 человек. Из экипажа второго борта выжить удалось только одному человеку — капитану самолета. Он серьезно ранен.

В тушении самолетов участвовали более ста пожарных машин. В данный момент все взлетно-посадочные полосы аэропорта Ханеды не работают.

В метеорологической обсерватории Tokyo Air, работающей на территории Ханеды, заявили, что погодные условия не представляли опасности для полетов. Видимость была нормальной, а ветер не мешал движению воздушных судов.

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