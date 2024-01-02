В аэропорту Токио во время посадки загорелся пассажирский самолет

В международном аэропорту Ханеда в Токио загорелся пассажирский самолет Airbus A350. Об этом написал NHK.
Воздушное судно авиакомпании Japan Airlines загорелось во время посадки. Оно прибыло из нового аэропорта Титосэ, который находится на северном японском острове Хоккайдо.
По словам представителей Japan Airlines, возгорание произошло из‑за столкновения с другим самолетом на взлетно-посадочной полосе — он, по предварительным данным, принадлежит японской береговой охране.
На борту загоревшегося самолета находились 379 человек. Их всех удалось эвакуировать. Пожар пока потушить не удалось, на месте работают пожарные.
При канцелярии премьер-министра Японии создали экстренный штаб, который занимается сбором информации об инциденте.
Ранее в Японии произошло крупное землетрясение магнитудой 7,6. В его результате погибли 48 человек, пострадали еще не менее 50.