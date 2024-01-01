Повышение призывного возраста и рост МРОТ: какие законы вступили в силу 1 января

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:59
Фото: Alexey Larionov/Unsplash

1 января в России традиционно начали действовать новые законы. Рассказали подробнее о самых главных.

  • Призывной возраст увеличился до 30 лет, нижняя планка осталась прежней — 18 лет. Раньше в армию призывали граждан до 27 лет.
  • Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 18,5%. Теперь он составляет 19 242 рубля.
  • Прожиточный минимум увеличился до 15 453 рублей. Для трудоспособных жителей он достигает 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.
  • Появилась надбавка к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.
  • Маткапиталом теперь можно воспользоваться для реконструкции жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.
  • Родители могут получать пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу до достижения ребенком возраста 1,5 лет.
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