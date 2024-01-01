Повышение призывного возраста и рост МРОТ: какие законы вступили в силу 1 января

1 января в России традиционно начали действовать новые законы. Рассказали подробнее о самых главных.
- Призывной возраст увеличился до 30 лет, нижняя планка осталась прежней — 18 лет. Раньше в армию призывали граждан до 27 лет.
- Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырос на 18,5%. Теперь он составляет 19 242 рубля.
- Прожиточный минимум увеличился до 15 453 рублей. Для трудоспособных жителей он достигает 16 844 рублей, для пенсионеров — 13 290 рублей, для детей — 14 989 рублей.
- Появилась надбавка к пенсии тренеров, подготовивших олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских чемпионов.
- Маткапиталом теперь можно воспользоваться для реконструкции жилого помещения в таунхаусах, дуплексах и иных жилых объектах.
- Родители могут получать пособие по уходу за ребенком при досрочном выходе на работу до достижения ребенком возраста 1,5 лет.