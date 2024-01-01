В Японии произошло почти 30 землетрясений за 2 часа. В стране зафиксировали цунами

В Японии объявили угрозу цунами. Через несколько минут после первых толчков волны высотой до пяти метров достигли прибрежной зоны. В районе крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки- Карива» зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров. Угрозу цунами также объявили на Сахалине и во Владивостоке.