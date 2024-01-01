В Японии произошло почти 30 землетрясений за 2 часа. В стране зафиксировали цунами

В Японии произошло 29 землетрясений за два часа с эпицентром в префектуре Исикава на острове Хонсю, магнитуда сильнейшего из которых составила 7,6. Об этом сообщает Главное метеорологическое агентство страны.
В Японии объявили угрозу цунами. Через несколько минут после первых толчков волны высотой до пяти метров достигли прибрежной зоны. В районе крупнейшей в мире атомной электростанции «Касивадзаки- Карива» зафиксировали цунами высотой 40 сантиметров. Угрозу цунами также объявили на Сахалине и во Владивостоке.
В стране более 35 тыс. домов остались без электроснабжения, разрушены дороги, крыши домов. В Исикаве остановлено движение скоростных поездов.
Правительство Японии сообщило, что для ликвидации последствий землетрясений и цунами будут задействованы вооруженные силы.
Сведений о погибших и пострадавших не поступало. Японские телеканалы отменили новогодние передачи. Сейсмологи предупредили о возможности повторных мощных землетрясений магнитудой выше 7 в ближайшие 2-3 дня.