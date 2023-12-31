В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях

Боксеры, перешедшие из мужского пола в женский, должны доказать, что уровень общего тестостерона в сыворотке крови был ниже 5 нмоль/л в течение как минимум 48 месяцев до первого соревнования. Уровень общего тестостерона в сыворотке крови должен оставаться ниже 5 нмоль/л в течение всего периода, когда они хотят выступать в женской категории.