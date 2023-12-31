В США боксерам-трансгендерам разрешат участвовать в женских соревнованиях

Ассоциация бокса США приняла новые правила, которые позволят трансгендерам участвовать в женских соревнованиях с 2024 года. Об этом сообщает Daily Mail.
Теперь трансгендеры сами смогут выбрать, в какой категории они будут драться. Для этого необходимо объявить о своей новой гендерной идентичности, пройти операцию по смене пола, ежеквартально проходить гормональное тестирование и предоставлять данные в федерацию.
Боксеры, перешедшие из мужского пола в женский, должны доказать, что уровень общего тестостерона в сыворотке крови был ниже 5 нмоль/л в течение как минимум 48 месяцев до первого соревнования. Уровень общего тестостерона в сыворотке крови должен оставаться ниже 5 нмоль/л в течение всего периода, когда они хотят выступать в женской категории.
USA Boxing приняла решение о введении этой политики после того, как в 2021 году Международный олимпийский комитет (МОК) постановил, что каждый вид спорта и его руководящий орган обязаны самостоятельно принять решение о допуске трансгендеров.
Поскольку Международная федерация бокса еще не определилась, USA Boxing заявила, что приняла собственное решение, целью которого является «безопасность всех боксеров и честная конкуренция между всеми».