Умер актер из «Рок-н-рольщика» Том Уилкинсон

Том Уилкинсон родился 5 февраля 1948 года в Англии. В 1986 году он сыграл свою первую главную роль в политическом мини-сериале «Первый среди первых». Наибольшую известность ему принес проект «Мужской стриптиз», в нем он снялся в роли сталевара Джеральда Артура Купера, который скрывает от своей жены, что лишился работы.