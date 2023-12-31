Умер актер из «Рок-н-рольщика» Том Уилкинсон

Причина смерти не уточняется. Актер скончался 30 декабря у себя дома в окружении семьи, рассказал его агент.
Том Уилкинсон родился 5 февраля 1948 года в Англии. В 1986 году он сыграл свою первую главную роль в политическом мини-сериале «Первый среди первых». Наибольшую известность ему принес проект «Мужской стриптиз», в нем он снялся в роли сталевара Джеральда Артура Купера, который скрывает от своей жены, что лишился работы.
Еще он снимался в фильмах «Влюбленный Шекспир» 1998 года, «Бэтмен: Начало» Кристофера Нолана 2005 года, триллере «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» 2011 года. Он также участвовал в таких лентах, как «Рок-н-рольщик», «Майкл Клейтона», «Зелёный Шершень», «Самаритянин», «Отель „Гранд Будапешт“».
За свою карьеру он дважды номинировался на премию «Оскар», а также получил в 1998 году премию BAFTA, в 2008 году — премию «Эмми», а в 2009 году — «Золотой глобус».