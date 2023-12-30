Посмотрите ролик о создании стоп-моушен-аниме Pokémon Concierge

«Тело Псайдука имеет очень простую форму. У него очень короткие ноги, а руки не достают до живота. Диапазон его движений ограничен, поэтому, когда он ходит или бегает, мы хотели, чтобы он выглядел немного ошарашенным. Мы намеренно добавили несколько бессмысленных движений», добавил режиссер.