Посмотрите ролик о создании стоп-моушен-аниме Pokémon Concierge

Netflix опубликовал ролик о создании стоп-моушен-аниме «Pokémon Concierge». Его релиз состоялся 28 декабря.
Действие сериала развивается на тропическом острове, где главная героиня Хару работает консьержкой. В видеоролике о создании проекта ответственный за концепт-арт и дизайн Тадахиро Уэсуги рассказал, что хотел сделать остров веселым и расслабляющим для покемонов.
При создании декораций и реквизита дизайнеры вдохновлялись покемонскими мотивами — от чайника в форме покебола и лейки Хорси до подушки в форме Горебисса в комнате Хару.
Чтобы снять сцену, где покемон идет по дороге понадобился целый рабочий день. Режиссер Ику Огава объяснил, что для стоп-моушн анимации изучал каждого покемона. «Это была самая сложная часть работы, но она того стоила», — добавил он.
«Тело Псайдука имеет очень простую форму. У него очень короткие ноги, а руки не достают до живота. Диапазон его движений ограничен, поэтому, когда он ходит или бегает, мы хотели, чтобы он выглядел немного ошарашенным. Мы намеренно добавили несколько бессмысленных движений», добавил режиссер.
В центре сюжета сериала девушка Хару, которая устраивается на работу на курорт для покемонов. Вместе с командой других консьержей Хару предстоит следить, чтобы Пикачу, Иви, Драгонайт, Мэджикарп и другие покемоны могли насладиться заслуженным отдыхом.
Это первое сотрудничество студии Netflix и японской фирмы The Pokémon Company. В предстоящем сезоне будет четыре серии длиной от 14 до 20 минут.