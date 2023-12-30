Гендиректор ВЦИОМ подчеркнул, что в первый раз страна «выдохнула, когда провалился мятеж». «Пригожин понял, что никто его не поддерживает, никто за него не заступился, когда выяснилось, что есть части воинские, которые способны преграду установить. Прекрасно, что организация [ЧВК „Вагнер“ — прим. ГМ] была распущена и „свободный радикал“ в химическом плане исчез, он систему подрывал изнутри» — добавил он.