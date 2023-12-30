Гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров назвал удачей смерть основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
По его словам, основатель ЧВК «Вагнер» был патриотом, но в какой‑то момент «заигрался». «Гибель Пригожина — большая удача для страны. Он вёл себя не как системный игрок. Мятеж поставил под вопрос устойчивость всей государственной системы. Человек патриотичный, но он заигрался. Нам такого не надо. Вся страна выдохнула, даже дважды», — сказал Федоров.
Гендиректор ВЦИОМ подчеркнул, что в первый раз страна «выдохнула, когда провалился мятеж». «Пригожин понял, что никто его не поддерживает, никто за него не заступился, когда выяснилось, что есть части воинские, которые способны преграду установить. Прекрасно, что организация [ЧВК „Вагнер“ — прим. ГМ] была распущена и „свободный радикал“ в химическом плане исчез, он систему подрывал изнутри» — добавил он.
23 августа бизнес-джет Embraer ERJ 135, в числе пассажиров которого значился глава ЧВК «Вагнер» и его ближайший соратник Дмитрий Уткин, потерпел крушение в Тверской области. Погибли все семь пассажиров и три члена экипажа.
Следственный комитет завел уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Некоторые очевидцы сообщили, что слышали два взрыва перед падением лайнера.
Телеграм-каналы «ВЧК-ОГПУ» и Zone, близкий к ЧВК «Вагнер», предположили, что самолет могли сбить системы ПВО. Baza написала, что в качестве основной версии следователи рассматривают взрыв бомбы в сервисном отсеке в районе санузла. Позже Владимир Путин заявил, что в телах погибших были обнаружены осколки от гранат.