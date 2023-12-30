Трейлер GTA VI детально воспроизвели с помощью LEGO

Авторы ютуб-канала World of Shrimpy, который занимается стоп-моушн-анимацией с модельками LEGO, представили свою версию трейлера GTA VI.
В ролике получилось детально воспроизвести все моменты из оригинального трейлера — кадр за кадром. Следы на воде от катера и дым из‑под колес авто изобразили с помощью небольших белых деталек.
В LEGO-трейлере остались и отсылки к локальным мемам — здесь появляются фигурки флоридского Джокера, дамы с двумя молотками и аллигатора в супермаркете.
Оценить схожесть творения World of Shrimpy с оригиналом можно в ролике с их покадровым сравнением.
На ютубе у видео за неделю набралось лишь около 19 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях пишут, что эта работа заслуживает большего.
Настоящий трейлер GTA VI вышел в начале декабря и стал большим событием — в течение одного дня ролик набрал 98 млн просмотров, а сейчас у него больше 161 млн.