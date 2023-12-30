Трейлер GTA VI детально воспроизвели с помощью LEGO

Семён Гудошников
Сегодня в 17:07
Фото: World of Shrimpy/YouTube

Авторы ютуб-канала World of Shrimpy, который занимается стоп-моушн-анимацией с модельками LEGO, представили свою версию трейлера GTA VI.

В ролике получилось детально воспроизвести все моменты из оригинального трейлера — кадр за кадром. Следы на воде от катера и дым из‑под колес авто изобразили с помощью небольших белых деталек.

В LEGO-трейлере остались и отсылки к локальным мемам — здесь появляются фигурки флоридского Джокера, дамы с двумя молотками и аллигатора в супермаркете.

Оценить схожесть творения World of Shrimpy с оригиналом можно в ролике с их покадровым сравнением.

На ютубе у видео за неделю набралось лишь около 19 тыс. просмотров. Пользователи в комментариях пишут, что эта работа заслуживает большего.

Настоящий трейлер GTA VI вышел в начале декабря и стал большим событием — в течение одного дня ролик набрал 98 млн просмотров, а сейчас у него больше 161 млн.

Подробности по теме
«Желание улететь в Сочи 📈📈📈»: в сети завирусился пародийный трейлер GTA VI в Сочи
Расскажите друзьям
;
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+