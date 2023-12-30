Исследование: шампанское может исчезнуть к 2050 году из‑за глобального потепления

Еще в исследовании 2020 году ученые предупреждали, что, если глобальная температура повысится на 2 градуса Цельсия, то количество регионов, в которых выращивают виноград, сократится более чем наполовину. При потеплении на 4 градуса до 85% этих земель перестанут быть пригодными для производства.