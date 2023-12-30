Исследование: шампанское может исчезнуть к 2050 году из‑за глобального потепления

Шампанское может исчезнуть к 2025 году из‑за глобального потепления. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные компании ClimateAi.
Ученые заявляют, что три сорта винограда, используемые почти во всех видах шампанского — шардоне, пино нуар и пино менье — находятся на грани исчезновения. ClimateAi смогла прийти к тому выводу, используя спутниковые и полевые данные.
«Шампанское — уникальный напиток. Ему нужны теплые и солнечные дни для создания насыщенности, а также прохладные ночи для формирования той кислотности, которая придает ему тот приятный, освежающий вкус, который мы так любим», — сказал вице-президент по операциям и стратегии ClimateAi Уилл Клеттер.
Еще в исследовании 2020 году ученые предупреждали, что, если глобальная температура повысится на 2 градуса Цельсия, то количество регионов, в которых выращивают виноград, сократится более чем наполовину. При потеплении на 4 градуса до 85% этих земель перестанут быть пригодными для производства.
Мировое производство вина в 2023 году было на самом низком уровне за последние 60 лет. 29 стран, на которых приходится 90% мирового производства, объявили, что их урожай сократился на 10-30%. Например, Италия потеряла титул ведущего производителя вина в мире из‑за нерегулярных дождей, которые вызвали пушистую плесень, а также наводнения, град и засуху.