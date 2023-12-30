Ученые: домашние животные снижают негативные эффекты одиночества для пожилых

Ученые из Университета имени Сунь Ятсена проанализировали данные 7945 британцев старше 50 лет. Информацию о них собирали девять лет — с июня 2010 года по июль 2019-го.
В числе прочего участники исследования отвечали на вопрос о наличии питомца и проходили тесты на вербальную память и скорость речи — их просили назвать десять не связанных друг с другом слов и вспомнить как можно больше названий животных в минуту. Авторы учитывали пол, возраст, этническую принадлежность, физическую активность, заболевания, вредные привычки и другие факторы.
Выяснилось, что при наличии домашнего питомца у одиноких людей в среднем медленнее снижаются мыслительные функции, связанные с речью и памятью. Чтобы установить, как сильно на это влияет забота о домашнем животном, нужны дополнительные исследования, отмечают авторы.
Ранее ученые установили, что домашние животные уменьшают чувство одиночество и могут положительно влиять на когнитивные функции. В 2019 году социологи Чикагского университета выяснили, что среди хозяев собак больше счастливых людей, чем среди владельцев кошек.