Ученые: домашние животные снижают негативные эффекты одиночества для пожилых

Семён Гудошников
Сегодня в 11:11
Фото: Valentin Balan/Unsplash

Домашние животные помогают предотвратить ускоренное снижение когнитивных функций у пожилых одиноких людей, выяснили китайские ученые. Об этом пишет N+1 со ссылкой на статью, опубликованную в журнале JAMA Network Open.

Ученые из Университета имени Сунь Ятсена проанализировали данные 7945 британцев старше 50 лет. Информацию о них собирали девять лет — с июня 2010 года по июль 2019-го.

В числе прочего участники исследования отвечали на вопрос о наличии питомца и проходили тесты на вербальную память и скорость речи — их просили назвать десять не связанных друг с другом слов и вспомнить как можно больше названий животных в минуту. Авторы учитывали пол, возраст, этническую принадлежность, физическую активность, заболевания, вредные привычки и другие факторы.

Выяснилось, что при наличии домашнего питомца у одиноких людей в среднем медленнее снижаются мыслительные функции, связанные с речью и памятью. Чтобы установить, как сильно на это влияет забота о домашнем животном, нужны дополнительные исследования, отмечают авторы.

Ранее ученые установили, что домашние животные уменьшают чувство одиночество и могут положительно влиять на когнитивные функции. В 2019 году социологи Чикагского университета выяснили, что среди хозяев собак больше счастливых людей, чем среди владельцев кошек.

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