Ученые: домашние животные снижают негативные эффекты одиночества для пожилых

В числе прочего участники исследования отвечали на вопрос о наличии питомца и проходили тесты на вербальную память и скорость речи — их просили назвать десять не связанных друг с другом слов и вспомнить как можно больше названий животных в минуту. Авторы учитывали пол, возраст, этническую принадлежность, физическую активность, заболевания, вредные привычки и другие факторы.