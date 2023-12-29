Аэропорт Денпасара вошел в топ-10 худших в мире

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:20
Фото: Marco López/Unsplash

Международный аэропорт Нгурах Рай в индонезийском Денпасаре вошел в десятку худших в мире. Об этом сообщила компания AirHelp.

Она составила рейтинг воздушных гаваней. Лучшими аэропортами стали оманский Маскат, бразильский Ресифи и аэропорт Кейптауна. Их выбрали на основе отзывов туристов из 58 стран мира.

Пассажиры оценили пунктуальность вылетов и прилетов, качество сервиса, а также разнообразие и доступность ресторанов и магазинов в терминалах. Худшим аэропортом мира, по мнению туристов, стал аэропорт Банджармасина.

Кроме того, среди худших воздушных гаваней мира оказались аэропорт Мальты, аэропорт Лондон-Гатвик и аэропорт Лиссабона.

Телеграм-канал «Крыша ТурДома» написал, что руководство аэропорта Нгурах Рай на Бали официально назвало рейтинг AirHelp сомнительным. Оно также отметило, что авиагавань получила несколько наград, в том числе премии Международного совета аэропортов, Skytrex и INACA.

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