Аэропорт Денпасара вошел в топ-10 худших в мире

Международный аэропорт Нгурах Рай в индонезийском Денпасаре вошел в десятку худших в мире. Об этом сообщила компания AirHelp.
Она составила рейтинг воздушных гаваней. Лучшими аэропортами стали оманский Маскат, бразильский Ресифи и аэропорт Кейптауна. Их выбрали на основе отзывов туристов из 58 стран мира.
Пассажиры оценили пунктуальность вылетов и прилетов, качество сервиса, а также разнообразие и доступность ресторанов и магазинов в терминалах. Худшим аэропортом мира, по мнению туристов, стал аэропорт Банджармасина.
Кроме того, среди худших воздушных гаваней мира оказались аэропорт Мальты, аэропорт Лондон-Гатвик и аэропорт Лиссабона.
Телеграм-канал «Крыша ТурДома» написал, что руководство аэропорта Нгурах Рай на Бали официально назвало рейтинг AirHelp сомнительным. Оно также отметило, что авиагавань получила несколько наград, в том числе премии Международного совета аэропортов, Skytrex и INACA.