Шеф-повар покинул французский отель после обвинений в дедовщине на кухне

Шеф-повар ресторана La Table d’Aurélien Largeau, удостоенного звезды Мишлен, Орельен Ларро уволился «после обвинений и изображений, касающихся инцидента в помещении отеля». Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-службу Hyatt Group.
Известная французская газета Sud Ouest первой рассказала о произошедшем в стенах ресторана в прибрежном городке Биарриц на юго-западе Франции. По ее данным со ссылкой на анонимных источников, молодую помощницу, которая недавно устроилась на работу, привязали обнаженной к стулу с яблоком во рту и морковкой в заднем проходе на глазах у сотрудников и самого Ларро — в таком видео она пробыла несколько часов.
Кадры унизительного ритуала инициации, которые запрещены во Франции, якобы попали в соцсети, но позже были удалены. Полиция занимается их поисками. Хотя предполагаемая жертва не обращалась с жалобами, прокуратура Биарриц начала расследование.
Ларро отверг любые обвинения против него, назвав их «клеветническими и ложными заявлениями» и «чудовищным нападением» на его «честь» и его команду. Он добавил, что «осуждает любую форму жестокого обращения, дедовщины или унижения».
В Hyatt Group заявили, что «этот инцидент не отражает важные ценности, которые мы все отстаиваем», и назвал «безопасность и благополучие» своими главными приоритетами.
Ларро называют гастрономическим гением. Кухней La Table d’Aurélien Largeau в пятизвездочном отеле он руководил с 2020 года. Благодаря ему заведение получило звезду Мишлен.