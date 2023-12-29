Шеф-повар покинул французский отель после обвинений в дедовщине на кухне

Известная французская газета Sud Ouest первой рассказала о произошедшем в стенах ресторана в прибрежном городке Биарриц на юго-западе Франции. По ее данным со ссылкой на анонимных источников, молодую помощницу, которая недавно устроилась на работу, привязали обнаженной к стулу с яблоком во рту и морковкой в ​​заднем проходе на глазах у сотрудников и самого Ларро — в таком видео она пробыла несколько часов.