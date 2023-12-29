Умер единственный в России полицейский корги

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:18
Фото: из соцсетей Ольги Чумаровой

В Нижнем Новгороде умер пес по кличке Рыжий, который был единственным в стране полицейским корги. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» его хозяйка Ольга Чумарова.

Она рассказала, что Рыжий скончался на 13-м году жизни, и поделилась воспоминаниями о собаке. Чумарова назвала пса «солнечным» и «любимым».

«Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный. Ты бессменный директор всей стаи. Великолепный пес, самая настоящая овчарка, честный, азартный, классный», — написала женщина.

Чумарова напомнила, что Рыжий был единственным корги, выигравшим Чемпионат России по мини-ОКД (общему курсу дрессировки). Полным именем пса был Ватс Дик Френсис.

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