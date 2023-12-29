Умер единственный в России полицейский корги

В Нижнем Новгороде умер пес по кличке Рыжий, который был единственным в стране полицейским корги. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» его хозяйка Ольга Чумарова.
Она рассказала, что Рыжий скончался на 13-м году жизни, и поделилась воспоминаниями о собаке. Чумарова назвала пса «солнечным» и «любимым».
«Ты тот, кто научил меня понимать маленьких собак. Безгранично преданный, талантливый, отважный. Ты бессменный директор всей стаи. Великолепный пес, самая настоящая овчарка, честный, азартный, классный», — написала женщина.
Чумарова напомнила, что Рыжий был единственным корги, выигравшим Чемпионат России по мини-ОКД (общему курсу дрессировки). Полным именем пса был Ватс Дик Френсис.