В США семье вернули кошелек, потерянный 65 лет назад в кинотеатре

В американском городе Атланте владелец кинотеатра Plaza Theater Крис Эскобар обнаружил за стеной туалета потерянный кошелек и вернул его владельцам — спустя 65 лет после пропажи. Об этом рассказал New York Post.
В кошельке оказались черно-белые семейные фотографии, лотерейный билет, позволяющий выиграть автомобиль «Шевроле» 1959 года выпуска, страховые и кредитные карточки, а также документы на имя Флой Калбрет.
Именно они позволили найти семью, член которой был владельцем кошелька. Жена Эскобара сумела найти некролог мужа Калбрет — Роя. Благодаря соцсетям Эскобары вышли на 71-летнюю дочь Флой и Роя — Тею Чемберлен.
Выяснилось, что женщина проживает менее чем в 20 минутах езды от кинотеатра. Она рассказала Эскобарам, что Флой скончалась более десяти лет назад. «Честно говоря, потеря мамой вещей не стала сюрпризом», — отметила Тея.
Чемберлен поделилась, что ее мать была учительницей воскресной школы, помогавшей людям с церебральным параличом. Женщина призналась, что найти старый кошелек мамы «было весьма трогательно».
«Нахлынул поток воспоминаний, и это как будто вернуло ее обратно», — сказала Тея, добавив, что видеть своих внуков с кошельком их прабабушки в руках было «особенным моментом». «Они знали, что это то, чем нужно дорожить», — добавила она.