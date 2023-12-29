В США семье вернули кошелек, потерянный 65 лет назад в кинотеатре

«Нахлынул поток воспоминаний, и это как будто вернуло ее обратно», — сказала Тея, добавив, что видеть своих внуков с кошельком их прабабушки в руках было «особенным моментом». «Они знали, что это то, чем нужно дорожить», — добавила она.