Авторы иска к Ивлеевой потребовали 1 млрд долларов моральной компенсации от МТС

Продюсер «Бригады» Александр Иншаков и еще 22 человека, подавшие коллективный иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей, также потребовали компенсацию 1 млрд долларов от компании МТС.
По их словам, компания ПАО «Мобильные телесистемы» стала «одним из главных организаторов вечеринки», а на ивенте «присутствовал ее вице-президент Игорь Мишин». Об этом сообщает Forbes.
Истцы потребовали от компании МТС перевести «1 000 000 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ на день исполнения решения суда» в фонд поддержки участников военных действий на территории Украины «Защитники Отечества».
По информации издания, в качестве обеспечительной меры участники иска потребовали наложить арест в пределах суммы исковых требований на имущество не только Ивлеевой, но и МТС, «в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось».
Ранее Хамовнический суд Москвы зарегистрировал коллективный иск к Ивлеевой после «голой» вечеринки в «Мутаборе». От блогерки потребовали выплатить компенсацию морального вреда в размере 1 млрд рублей, которые она также должна перечислить в фонд «Защитники Отечества».