В Новокузнецке дети слепили снеговика высотой с двухэтажный дом

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:58
Фото: Showkat Chowdhury/Unsplash

В Новокузнецке воспитанники школы-интерната № 88 слепили снеговика высотой с двухэтажный дом. Видео с шестиметровой снежной фигурой они опубликовали на странице школы в соцсети «ВКонтакте».

Дети построили снеговика без помощи взрослых. Они нарисовали персонажу глаза и улыбку, а также приделали ему руки с варежками и котелок. Сколько времени ушло на создание скульптуры, неизвестно.

В опубликованном ролике школьников поздравил Дед Мороз. Он отметил, что дети слепили снеговика вручную с использованием опалубки. Дед Мороз заявил, что остался в восторге от работы.

Ранее гигантский снеговик появился в китайском Харбине. В городе большого снеговика устанавливают ежегодно — к Фестивалю льда и снега, о котором «Афиша Daily» рассказывала тут.

В год назад 12-метрового снеговика возвели в Шерегеше. Он вошел в Книгу рекордов России. На строительство снеговика потребовалось почти две недели.

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