Мужчина выжил после перелета в шасси самолета из Алжира в Париж

Мужчину без удостоверения личности госпитализировали с сильным переохлаждением. Рейс совершался на высоте 9–12 километров, где температура воздуха опускается до -50 градусов по Цельсию. Недостаток кислорода делает выживание в отсеке шасси, где нет отопления и не регулируется давление, маловероятным.