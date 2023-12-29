Мужчина выжил после перелета в шасси самолета из Алжира в Париж

Французские власти сообщили, что в отсеке шасси пассажирского самолета, прилетевшего в Париж из Алжира, был обнаружен мужчина с тяжелой гипотермией. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии, сообщает AFP.
Мужчину без удостоверения личности госпитализировали с сильным переохлаждением. Рейс совершался на высоте 9–12 километров, где температура воздуха опускается до -50 градусов по Цельсию. Недостаток кислорода делает выживание в отсеке шасси, где нет отопления и не регулируется давление, маловероятным.
Согласно данным Федерального управления гражданской авиации США, в период с 1947 по 2021 год 132 безбилетника пытались путешествовать в отсеках шасси пассажирских самолетов. Уровень смертности в таких перелетах составляет 77%.
В июле 2019 года обмороженное тело мужчины упало в сад в пригороде Лондона. Предположительно, мужчина летел в отсеке шасси самолета Kenya Airways. В течение 2023 года было обнаружено как минимум три мертвых тела в шасси разных самолетов.