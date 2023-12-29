Сборы в прокате РФ за 2023 год составили более 40 млрд рублей, почти достигнув уровня 2021-го

Совокупные сборы в российском прокате за 2023 год оказались больше 40 млрд рублей, передают «Ведомости» данные Фонда кино. Сборы в 2021-м году составили 40,7 млрд, отметили там.
В 2022 году они были около 24 млрд рублей на фоне ухода голливудского контента. А в нынешнем году 72% сборов обеспечили российские картины, тогда как в 2021-м их доля составляла 26%, 10,4 млрд рублей.
Самыми посещаемыми фильмами года стали «Чебурашка» (22,4 млн зрителей), «По щучьему велению» (8,5 млн) и «Вызов» (6,7 млн). Среди аудитории превалировали женщины (67,9%), в то время как мужчин — 32,1%. Самыми частыми посетителями кинотеатров были зрители в возрасте 12–17 лет (34,4%) и 18–24 лет (31,4%).
«Сегодня почти каждый четвертый, каждый пятый зритель приходит в кино с членами семьи», — рассказал исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов во время подведения итогов года.