Внучка основателя L’Oréal стала первой женщиной с состоянием в 100 млрд долларов

По данным агентства, это произошло на фоне рекордного роста акций L’Oréal SA, показатели стали лучшими с 1998 года. Теперь Беттенкур-Майерс занимает 12-е место в списке самых богатых людей в мире с состоянием в 100,1 млрд долларов.