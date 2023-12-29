Внучка основателя L’Oréal стала первой женщиной с состоянием в 100 млрд долларов

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10
Фото: Antoine Gyori/Getty Images

Внучка основателя L’Oréal Франсуаза Беттенкур-Майерс стала первой женщиной с состоянием больше 100 млрд долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, это произошло на фоне рекордного роста акций L’Oréal SA, показатели стали лучшими с 1998 года. Теперь Беттенкур-Майерс занимает 12-е место в списке самых богатых людей в мире с состоянием в 100,1 млрд долларов.

Беттенкур-Майерс занимает пост заместителя председателя правления L’Oréal, компании с мировым оборотом в 241 миллиард евро, в которой она и ее семья являются крупнейшими акционерами с долей почти в 35%.

Ее сыновья Жан-Виктор Майерс и Николя Майерс также являются директорами. Компания была основана в 1909 году дедом Беттенкур-Майерс, химиком Юджином Шуэллером, для производства и продажи разработанной им краски для волос.

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