Шер собирается оформить опеку над своим сыном

«Элайджа имеет право на регулярные выплаты из траста, но, учитывая его постоянное психическое здоровье и проблемы с наркотиками, истец [Шер] обеспокоен тем, что все средства, выданные Элайдже, будут немедленно потрачены на наркотики, в результате чего у Элайджи не останется активов, чтобы обеспечить себя, и жизнь Элайджи окажется под угрозой», — говорится в документах.