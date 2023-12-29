Шер собирается оформить опеку над своим сыном

Шер обратилась в суд, чтобы оформить опекунство над своим сыном Элайджей Оллманом. Об этом сообщает Variety.
В документе говорится, что ходатайство о ее назначении опекуном связано с тем, что Оллман «в настоящее время не в состоянии управлять своими активами из‑за тяжелого психического здоровья и проблем со злоупотреблением психоактивными веществами».
Если судья удовлетворит ходатайство, Шер будет получать причитающиеся Оллману выплаты из трастового фонда, созданного его покойным отцом Греггом Оллманом.
«Элайджа имеет право на регулярные выплаты из траста, но, учитывая его постоянное психическое здоровье и проблемы с наркотиками, истец [Шер] обеспокоен тем, что все средства, выданные Элайдже, будут немедленно потрачены на наркотики, в результате чего у Элайджи не останется активов, чтобы обеспечить себя, и жизнь Элайджи окажется под угрозой», — говорится в документах.
В сентябре этого года певицу обвинили в найме людей для похищения своего сына из отеля. Инцидент произошел 30 ноября 2022 года, когда Элайджи пытался помириться со своей женой Мари Анжелой Кинг.
Шер отрицает эти обвинения. По ее словам, эта ситуация связана с борьбой ее сына с наркотической зависимостью.
«Я мать. Это моя работа — так или иначе пытаться помочь своим детям. Вы делаете все для своих детей. Когда ты можешь помочь им, ты просто делаешь это, потому что это и значит быть матерью», — сказала певица.