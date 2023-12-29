СМИ: Кэти Перри выпустит «самый личный» альбом в 2024 году и отправится в мировое турне

Американская певица Кэти Перри выпустит свой «самый личный» альбом в 2024 году и отправится с ним в мировое турне. Об этом сообщил портал Music News со ссылкой на газету The Sun.
Будущая пластинка станет первой для артистки за последние четыре года и седьмой за всю карьеру. Над новым альбомом Перри работала на протяжение двух лет. «Она делает все по-своему и это отличается от всего, что она представляла ранее», — заявил источник издания.
Чтобы поддержать релиз, певица намерена провести мировые гастроли — первые с 2018 года. В последние годы Перри выступала только в Лас-Вегасе. «После стольких лет, проведенных на Западном побережье США, она чувствует, что готова снова отправиться в турне», — сказал собеседник The Sun.
Предположительно, гастроли Перри начнутся ближе к концу 2024 года. Точные даты выступлений пока не выбраны.
Ранее Перри сама рассказывала, что пишет новые песни. «Думаю, я пишу много и написала многое из любви, потому что я очень много чувствую ее — так много безусловной любви, о существовании который и не подозреваешь», — говорила она.
Певица утверждала, что хотела бы вернуться в музыкальной деятельности после рождения дочери. Она отмечала, что ей важно «прославлять мир», который она построила, и одновременно нести ответственной за жизнь трехлетнего ребенка.