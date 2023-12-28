СМИ: «тулунский маньяк» Павел Шувалов погиб в зоне военной операции на Украине

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:22
Фото: Ye Jinghan/Unsplash

55-летний осужденный Павел Шувалов, известный как «тулунский маньяк», погиб в зоне проведения военной операции на территории Украины. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на данные правоохранительных органов.

Шувалов оказался участником боевых действий после того, как подписал контракт с частной военной компанией в апреле 2023 года. Он прибыл на фронт 6 мая. Сперва Шувалов прошел подготовку, а потом отправился под Луганск.

Там мужчина, убивший двух женщин и изнасиловавший еще 25 девушек и девочек, скончался 29 мая. По словам однополчан Шувалова, его тело забрать не удалось.

В 2021 году Шувалова приговорили к 24 годам заключения в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в нападениях на четырех женщин (в том числе двух убитых) в период с 1991 по 2019 год.

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