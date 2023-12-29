Windows 12 и смартфон с ИИ: какие слухи ходят вокруг технологий 2024 года

Mashable собрал самые ожидаемые технологические продукты 2024 года, о которых давно ходят слухи. Издание выбрало именно те пять новинок, за которые захочется отдать деньги.
Windows 12
Согласно материалу тайваньского бизнес-издания Commercial Times, корпорация Microsoft должна выпустить Windows 12 в 2024 году. Операционная система следующего поколения попадет в волну ПК со встроенным искусственным интеллектом, которые якобы должны появиться в ближайшее время, пишет Mashable.
В марте 2020 года Microsoft прекратила поддержку Windows 7, которая вышла в 2009-м и доминировала на рынке вплоть до 2017-го, когда вышла Windows 10. В январе 2023 года завершилась поддержка Windows 8.1. Корпорация намерена прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025-го, выпуск обновлений безопасности — в октябре 2028-го. А Windows 11 появилась в октябре 2021 года, но, согласно исследованию, по состоянию на октябрь 2023-го только 8,35% пользователей обновились до последней ОС.
Nintendo Switch 2
Video Games Chronicle со ссылкой на нескольких источников, знакомых с планами Nintendo на консоли следующего поколения, сообщал о Nintendo Switch 2. Новая консоль, по данным портала, может появиться на прилавках магазинов во второй половине 2024 года.
В Nintendo Switch 2 будет тот же экран, потому что это дешевле, игры по-прежнему будут вставляться через слот для картриджей, зато увеличится объем памяти для игр с более высоким качеством воспроизведения. Так пишет Video Games Chronicle.
Nintendo Switch презентовали в 2016 году, а в следующем портативная консоль стала гаджетом года по версии Time.
Первый телефон с искусственным интеллектом от Samsung
Samsung выпускает новый смартфон серии Galaxy S каждый год в январе или феврале. Портал Galaxy Club раздобыл информацию (познакомился с заявками на товарный знак), что модель Galaxy следующего поколения станет первой линейкой телефонов Samsung с искусственным интеллектом (что бы это ни значило).
Директор по глобальному планированию продуктов Samsung Чуно Пак заявил на круглом столе после последней конференции Galaxy Unpacked, что компания занимается «серьезной разработкой» генеративного искусственного интеллекта. Если этот слух верен, телефон с искусственным интеллектом от Samsung презентуют на следующей Galaxy Unpacked, которая, возможно, состоится 17 января.
AirPods 4 с поддержкой FindMy и шумоподавлением
Корреспондент Bloomberg Марк Гурман в октябре написал, что в 2024 году появятся AirPods четвертого поколения, оснащенные функцией FindMy и шумоподавлением. Вдобавок по всему, по данным журналиста, Apple выпустит обновленные модели AirPods Max с портом USB-C (в 2022-м компания объявила, что у iPhone и других ее продуктов будут именно такие порты, а не Lightning).
iPad Pro с OLED-дисплеем
В декабре Гурман из Bloomberg узнал еще кое‑что: Apple готовит релиз новых iPad Pro с OLED-дисплеями, которые можно будет заменить на светодиодные и мини-панели. У этих моделей также будет будет чип M3, который установлен в 14-дюймовом M3 MacBook Pro.
По данным Гурмана, обновление дисплея сможет обеспечить лучшую яркость и энергоэффективность. Последнее поколение планшетов iPad Apple представила в октябре 2022 года.