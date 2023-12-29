Windows 12 и смартфон с ИИ: какие слухи ходят вокруг технологий 2024 года

В марте 2020 года Microsoft прекратила поддержку Windows 7, которая вышла в 2009-м и доминировала на рынке вплоть до 2017-го, когда вышла Windows 10. В январе 2023 года завершилась поддержка Windows 8.1. Корпорация намерена прекратить поддержку Windows 10 в октябре 2025-го, выпуск обновлений безопасности — в октябре 2028-го. А Windows 11 появилась в октябре 2021 года, но, согласно исследованию, по состоянию на октябрь 2023-го только 8,35% пользователей обновились до последней ОС.