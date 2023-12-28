Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:09
Фото: FIDE chess/YouTube

Российская шахматистка Анастасия Боднарук выиграла чемпионат мира по быстрым шахматам (рапиду). Об этом сообщил «Интерфакс».

Боднарук провела 11 туров и набрала 8,5 очка по их итогам. Столько же получили индийская шахматистка Хампи Конер и китаянка Лэй Тинцзе. Боднарук и Конер имели преимущество по дополнительным показателям, поэтому сыграли тай-брейк.

В тай-брейке лидерство осталось за россиянкой. Встреча завершилась со счетом 2,5:1,5. Бондарук заявила, что ей повезло на тай-брейке.

«Тяжело сейчас передать свои чувства. Конечно, я невероятно рада выиграть чемпионат мира. На тай-брейке мне повезло, что удалось переломить ход игры и довести матч до победы», — сказала девушка.

31-летняя Анастасия Боднарук стала чемпионкой мира по рапиду впервые. Ранее она выигрывала чемпионат России по блицу и командный чемпионат Европы в составе женской сборной России.

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