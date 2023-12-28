Катя Кищук объявила о завершении музыкальной карьеры

Певица и экс-вокалистка Serebro Катя Кищук объявила в своих соцсетях о завершении музыкальной карьеры. Она объяснила, с чем связано такое решение.
«Музыку я больше не пишу. Ничего не записываю. И не буду продолжать пытаться», — написала Кищук. Артистка поблагодарила за поддержку и поздравила с наступающим 2024 годом.
Кищук рассказала, что «в новые треки никто не верит и не готов вкладываться». «Просто так бывает, мир таков. Я счастливый человек и очень рада просто жить и наблюдать за своим сыном, мне всего достаточно. Лишние нервы мне сейчас ни к чему», — поделилась она.
В 2020 году Forbes включил Кищук в рейтинг перспективных россиян до 30 лет. Незадолго до этого «Афиша Daily» встретилась с певицей на церемонии вручения премии Apple Music Award в Купертино и поговорила о детстве в Туле, юности в Китае, Serebro, музыке и депрессии.