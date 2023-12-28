Катя Кищук объявила о завершении музыкальной карьеры

Кищук рассказала, что «в новые треки никто не верит и не готов вкладываться». «Просто так бывает, мир таков. Я счастливый человек и очень рада просто жить и наблюдать за своим сыном, мне всего достаточно. Лишние нервы мне сейчас ни к чему», — поделилась она.