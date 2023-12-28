Катя Кищук объявила о завершении музыкальной карьеры

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57
Катя Кищук вместе с сыном. Фото из соцсетей артистки

Певица и экс-вокалистка Serebro Катя Кищук объявила в своих соцсетях о завершении музыкальной карьеры. Она объяснила, с чем связано такое решение.

«Музыку я больше не пишу. Ничего не записываю. И не буду продолжать пытаться», — написала Кищук. Артистка поблагодарила за поддержку и поздравила с наступающим 2024 годом.

Кищук рассказала, что «в новые треки никто не верит и не готов вкладываться». «Просто так бывает, мир таков. Я счастливый человек и очень рада просто жить и наблюдать за своим сыном, мне всего достаточно. Лишние нервы мне сейчас ни к чему», — поделилась она.

Кищук занялась сольной карьерой под псевдонимом Katerina после ухода из группы Serebro в 2018 году. В следующем году она выпустила альбом и клип на совместный с «Пошлой Молли» трек «Мишка». Последний сингл Кищук вышел в ноябре 2022-го.

В 2020 году Forbes включил Кищук в рейтинг перспективных россиян до 30 лет. Незадолго до этого «Афиша Daily» встретилась с певицей на церемонии вручения премии Apple Music Award в Купертино и поговорила о детстве в Туле, юности в Китае, Serebro, музыке и депрессии.

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