New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI. Компании якобы незаконно использовали ее статьи

Газета призывает даже «уничтожить» чат-боты, в обучении которых применялись их материалы. В OpenAI же призывают к взаимовыгодному сотрудничеству. Представитель компании Линдси Хелд заявила, что была «удивлена и разочарована» иском NYT, поскольку газеты и OpenAI якобы уже вели «продуктивные и конструктивные» переговоры.