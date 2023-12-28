New York Times подала в суд на Microsoft и OpenAI. Компании якобы незаконно использовали ее статьи

Американская газета The New York Times подала в суд на компании Microsoft и OpenAI. Она обвинила их в использовании ее статей без разрешения, сообщил «Интерфакс».
По мнению представителей издания, технологические компании обучали свои нейросети на их материалах. С их помощью они создали программный ассистент Copilot и ChatGPT.
В The New York Times убеждены, что такое использование статей нарушает авторские права, которыми защищены все материалы издания. Ущерб газета оценивает в «миллиарды долларов».
В иске не указывается точная сумма запрашиваемой компенсации, однако издание требует призвать компании к ответственности за то, что чат-боты теперь могут конкурировать с новостными агентствами.
Газета призывает даже «уничтожить» чат-боты, в обучении которых применялись их материалы. В OpenAI же призывают к взаимовыгодному сотрудничеству. Представитель компании Линдси Хелд заявила, что была «удивлена и разочарована» иском NYT, поскольку газеты и OpenAI якобы уже вели «продуктивные и конструктивные» переговоры.