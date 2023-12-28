Хью Грант поучаствовал в благотворительном обеде для одиноких пенсионеров

Британский актер Хью Грант помог властям Лондона провести благотворительный рождественский обед для 500 пожилых местных жителей, которые в противном случае встретили бы праздник в одиночестве. Об этом рассказал совет лондонского боро Хаммерсмит и Фулхэм в своем аккаунте в X.
Своим появлением на событии Грант удивил и организаторов, и посетителей. Артист помогал разносить блюда, а также общался и фотографировался с пенсионерами. «Это была самая настоящая „реальная любовь“», — прокомментировали в совете боро.
По информации издания Evening Standard, для проведения благотворительной акции в этом году удалось собрать пожертвований на сумму 40 тыс. фунтов стерлингов. На эти деньги для участников ивента организовали трансфер и сам обед в элитном отеле Novotel.
В начале декабря 63-й актер и его жена пожертвовали 20 тыс. фунтов стерлингов британскому сантехнику, который оказывает бытовую помощь инвалидам и пожилым людям.
Премьера последнего на сегодняшний день фильма с участием Гранта — «Вонка» — состоялась 8 декабря. В российских кинотеатрах картину показывают под видом «бесплатного предсеансового обслуживания».