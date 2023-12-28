Финалистка конкурса «Мисс Англия» стала дальнобойщицей

Бывшая финалистка конкурса красоты «Мисс Англия» Милли Эверетт бросила карьеру модели и устроилась дальнобойщицей в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.
Девушка начала участвовать в профессиональных конкурсах красоты в 2017 году. В 2018-м она завоевала титул «мисс Линкольншир» и корону конкурса «Мисс благотворительность» — ей удалось собрать больше всего денег.
Права на управление грузовым транспортом она получила в прошлом году. И дошла до финала конкурса «Мисс Англия-2022», уже занимаясь грузоперевозками.
Управлять тяжелой техникой Эверетт мечтала с детства. Она выросла на ферме и часто ездила на тракторе по ее территории. Девушку также вдохновило, что женщины составляют менее 1% водителей грузовых автомобилей в Великобритании. Еще одним фактором стала нехватка дальнобойщиков в стране после Брекзита и начала пандемии.
Сев за руль фуры, Эверетт не разочаровалась. «Было так весело сесть за руль большого грузовика», — признается она. Бывшей модели нравятся свобода, которую дает вождение, возможность путешествовать по стране и отличная зарплата.
Эверетт призывает и других женщин задуматься о работе дальнобойщицей. «Я знаю дочерей фермеров, которые ничего не делают, чтобы помочь своим родителям. Феминизм забыл о сельском хозяйстве», — сокрушается она. Своим поступком девушка хочет доказать, что перевозкой грузов могут заниматься не только 40-летние мужчины.