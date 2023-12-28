Финалистка конкурса «Мисс Англия» стала дальнобойщицей

Управлять тяжелой техникой Эверетт мечтала с детства. Она выросла на ферме и часто ездила на тракторе по ее территории. Девушку также вдохновило, что женщины составляют менее 1% водителей грузовых автомобилей в Великобритании. Еще одним фактором стала нехватка дальнобойщиков в стране после Брекзита и начала пандемии.