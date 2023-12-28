Дизайнер выпустил фигурки типичных обитателей Патриарших прудов

Дизайнер и художник Nidgus, ставший известным благодаря фигуркам типичных москвичей, представил новую коллекцию. На этот раз героями его наборов стали типичные обитатели Патриарших прудов.
В коллекцию вошли фигурки девушки, гуляющей в надежде попасть в объектив уличного фотографа, состоятельного господина в кепке-восьмиклинке, интервьюера, известного в узких кругах петербуржца и других.
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
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© t.me/nidgus
Попадут ли игрушки в массовую продажу, пока неизвестно.
В феврале Nidgus создал фигурки типичных посетителей выставок. «Афиша Daily» разговаривала с художником о том, как ему пришла в голову идея таких наборов, готов ли он был к популярности и чем он занимается помимо творчества.