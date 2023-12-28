Петербургский книжный магазин «Самокат» выселяют из прежнего помещения

В ведомстве отметили, что договор аренды, заключенный с ООО «Марта», истек еще в 2010 году, а после этого действовал в режиме неопределенного срока. Сотрудники комитета добавили, что в декабре 2022 года арендатору отправили уведомление об отказе от договора и предложение заключить новый, однако ООО «Марта» не передало в Смольный новый документ.