Петербургский книжный магазин «Самокат» выселяют из прежнего помещения

Популярный детский книжный магазин «Самокат» в Петербурге может остаться без помещения перед Новым годом. С владельцами расторгли договор аренды. Об этом сообщили сотрудники магазина в соцсетях.
Уведомление об освобождении флигеля на Мончегорской улице, 8б, пришло в книжный 26 декабря — за два дня до даты выселения.
«Пока все заняты приятными предновогодними хлопотами, мы остаемся на улице с нашими любимыми книгами и праздничными планами», — написали представители магазина в телеграм-канале.
С просьбой повлиять на ситуацию они обратились к руководству Санкт-Петербурга и Комитету имущественных отношений. «Надеемся, что культурной столице не безразлична судьба одного из лучших книжных города от одного из главных независимых детских издательств в России», — говорится в сообщении.
В ответ в Комитете имущественных отношений заявили, что помещение на Мончегорской улице, 8б, магазин занимал незаконно, передает «Фонтанка».
В ведомстве отметили, что договор аренды, заключенный с ООО «Марта», истек еще в 2010 году, а после этого действовал в режиме неопределенного срока. Сотрудники комитета добавили, что в декабре 2022 года арендатору отправили уведомление об отказе от договора и предложение заключить новый, однако ООО «Марта» не передало в Смольный новый документ.
Сейчас сотрудники срочно распродают издания со скидкой, ищут волонтеров и склад, куда бы можно было на время пристроить 250 коробок книг, мебель и технику, а также новое место для продаж и встреч с читателями.