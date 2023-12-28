Поэта Артема Камардина приговорили к 7 годам за чтение стиха, в котором нашли разжигание ненависти

Тверской районный суд Москвы вынес приговоры фигурантам «маяковского дела». Артем Камардин получил семь лет лишения свободы, Егор Штовба — пять с половиной, сообщает ТАСС.
Прокурор просил приговорить Камардина к семи годам, а Штовбу — к шести. В мае этого года третьему фигуранту дела — Николаю Дайнеко — назначили четыре года колонии. Он признал вину и заключил сделку со следствием.
В антивоенных стихах, которые Камардин и Штовба читали на Триумфальной площади, нашли разжигание ненависти к «добровольцам ЛНР и ДНР», а также призывы, направленные против безопасности государства.
После оглашения приговора присутствующие в зале сторонники поэтов и родственники начали кричать «Позор!» — их начали задерживать. В автозаки также повели людей, присутствовавших у здания Тверского суда, включая журналистов государственных СМИ.
«Маяковские чтения», после которых на поэтов возбудили уголовные дела, прошли в сентябре 2022 года. Чтения были заявлены как «антимобилизационные», и поэты призывали не брать повестки и не ходить в военкоматы.
Камардина, Штовбу и Дейнеко задержали в сентябре прошлого года. Во время обыска у Камардина дома, как сообщали СМИ, силовики «очень сильно избили» его и «засунули ему в анальное отверстие гантель». Эту информацию подтвердил адвокат активиста.