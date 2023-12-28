Стала известна причина смерти девушки на концерте Тейлор Свифт

Судмедэксперты назвали причину смерти поклонницы Тейлор Свифт Аны Клары Бениведес, которая скончалась во время концерта 17 ноября в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает The Associated Press.
Согласно отчету, девушка умерла от теплового истощения. У Бениведес не было «предшествующих заболеваний или злоупотребления психоактивными веществами», которые могли бы послужить причинными факторами, но «воздействие тепла привело к остановке сердечно-дыхательной деятельности».
Судмедэксперты рассказали, что из‑за жары у девушки произошло серьезное повреждение легких, что и стало причиной внезапной смерти. В день концерта температура в городе превышала 60 градусов тепла.
Многие зрители стояли в очереди задолго до начала шоу, так как не хотели уступать место перед сценой. Свифт была шокирована смертью Бениведес и сразу же после концерта написала в своих соцсетях соболезнования.
Через несколько дней певица эмоционально исполнила композицию «Bigger Than the Whole Sky». Хоть Свифт и не упоминала имя умершей Аны Клары Бениведес, поклонники уверены — исполнение песни посвящено именно ей.