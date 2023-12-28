Роскомнадзор заблокировал за год 529 тыс. ресурсов

За 2023 год Роскомнадзор заблокировал 529 тыс. ресурсов — это на 10% меньше, чем в прошлом году, сообщает «Коммерсант».
Основная причина блокировки — «недостоверная информация», в том числе о боевых действиях на Украине. Также доступ ограничивали за экстремистский и пронаркотический контент, азартные игры.
В этой статистике РКН не учитывает материалы, внесенные в реестр запрещенных в связи с нарушением авторских прав.
Число материалов, удаленных во взаимодействии с администрацией соцсетей, увеличилось — с 98 тыс. в прошлом году до 112 тыс. в этом. В ведомстве отмечают, что речь идет о суицидальном и наркотическом контенте, детской порнографии.
Роскомнадзор также ведет внереестровую блокировку с помощью технических средств противодействия угрозам, установленным операторами связи по закону «о суверенном рунете». С их помощью, в частности, ограничивается доступ к популярным публичным VPN и узлам сети Tor.
Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», связывают снижение реестровых блокировок с тем, что соцсети и хостинги сами начали активно бороться с запрещенным контентом. Кроме того, блокировки стали активнее происходить с помощью средств, установленных по закону «о суверенном рунете». Юристы указывают на одновременное усложнение процедуры обжалования блокировок.