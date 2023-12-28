Еще в четырех российских регионах вынесли решения о прекращении гражданства за преступления

Сейчас приобретенного гражданства РФ можно лишиться за дискредитацию Российской армии, диверсию, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций против России, наркотические и другие преступления (всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса). Соответствующий закон в апреле 2023 года подписал Владимир Путин.