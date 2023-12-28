Еще в четырех российских регионах вынесли решения о прекращении гражданства за преступления

В Подмосковье, Петербурге, Ленинградской и Тверской областях вынесены первые решения о прекращении российского гражданства приобретших его лиц за преступления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Там также отметили, что аналогичные решения приняли в Москве. Впервые об этом сообщалось в середине декабря: двух иностранцев, получивших российское гражданство, лишили его за торговлю наркотиками.
По каким статьям осуждены лишенные гражданства люди в других регионах, не уточняется. В МВД отметили, что все они будут выдворены с территории страны после отбытия наказания в местах лишения свободы.
Сейчас приобретенного гражданства РФ можно лишиться за дискредитацию Российской армии, диверсию, дезертирство, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитацию нацизма, призывы к введению санкций против России, наркотические и другие преступления (всего в списке возможных причин лишения гражданства перечислены свыше 60 статей Уголовного кодекса). Соответствующий закон в апреле 2023 года подписал Владимир Путин.
Статья 6 Конституции России запрещает лишать гражданства. В ней также говорится, что российское гражданство «является единым и равным независимо от оснований приобретения».
Ранее суд в Челябинске лишил гражданства двух мигрантов за уклонение от армии. В МВД заявили, что они «предоставили заведомо ложные сведения, чтобы не нести воинскую обязанность».