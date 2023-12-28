The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

В результате чат-боты стали выдавать пользователям ответы, которые почти полностью копировали фрагменты материалов издания. В связи с этим NYT потерял трафик и доходы от рекламных и платных подписок. Теперь газета требует запретить компаниям использовать ее статьи, а также удалить уже загруженные материалы из баз нейросетей.