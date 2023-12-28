The New York Times подала в суд на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав

The New York Times подала иск в федеральный окружной суд Манхэттена на OpenAI и Microsoft за нарушение авторских прав. Об этом сообщает сама газета.
Издание утверждает, что создатели ИИ несут ответственность за ущерб в размере нескольких миллиардов долларов. В иске утверждается, что компании обучали свои нейросети на миллионах статьях NYT без разрешения.
В результате чат-боты стали выдавать пользователям ответы, которые почти полностью копировали фрагменты материалов издания. В связи с этим NYT потерял трафик и доходы от рекламных и платных подписок. Теперь газета требует запретить компаниям использовать ее статьи, а также удалить уже загруженные материалы из баз нейросетей.
Издание заявляет, что, хотя она «признает силу и потенциал ИИ для общественности и журналистики», закон об авторском праве защищает ее контент, и если OpenAI и Microsoft хотят использовать их работу, они должны сначала получить разрешение.
14 декабря стало известно, что OpenAI заплатит изданиям Business Insider и Politico за генерацию ответов по их статьям. Сделка подписана на нескольких лет вперед, она не наделяет ни одного из участников эксклюзивными правами, предоставляя им право подписывать новые соглашения.