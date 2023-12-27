«Ян употреблял алкоголь вместе с другими в своем номере в ночь на 17-е, а затем испражнялся в ванной комнаты, в которой остановился 18-го числа, что нанесло ущерб имуществу отеля, нарушило общественный порядок и добрые нравы, негативно повлияло на соревнования и мероприятие», — заявили в Федерации китайских шахмат сянци.