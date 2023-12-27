Чемпион Китая по шахматам сянци Ян Чэньлун лишился титула после празднования победы, сообщает The Guardian. У него также изымут призовые деньги нарушение общественного порядка и проявление «чрезвычайно плохого характера».
48-летний Чэнлун победил десятки претендентов и завоевал титул Короля сянци на национальном турнире, а затем испражнялся в ванне отеля во время празднования.
«Ян употреблял алкоголь вместе с другими в своем номере в ночь на 17-е, а затем испражнялся в ванной комнаты, в которой остановился 18-го числа, что нанесло ущерб имуществу отеля, нарушило общественный порядок и добрые нравы, негативно повлияло на соревнования и мероприятие», — заявили в Федерации китайских шахмат сянци.
Ранее организации пришлось опровергать разлетевшийся по китайским соцсетям слух, что Чэньлун жульничал с помощью анальных шариков, оснащенных беспроводными передатчиками для отправки и получения сигналов. Шахматист якобы ритмично сжимал и разжимал кулаки, чтобы передать информацию о шахматной доске, а затем в виде вибраций получал ответ, какой ход следует сделать.
«Исходя из нашего понимания ситуации, в настоящее время невозможно доказать, что Ян занимался мошенничеством с помощью „анальных шариков“, как предполагают в социальных сетях», — заключили в Федерации китайских шахмат сянци.
В прошлом году случился скандал с анальными стимуляциями и шахматами. Чемпион Магнус Карлсен обвиняет молодого претендента Ханса Ниманна в нечестной игре с помощью этого устройства.