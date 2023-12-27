Умер один из основателей «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

«Смысловые галлюцинации» были собраны в 1989-м, через год ее приняли в Свердловский рок-клуб. Колбасов был в составе группы до 1993-го. В 2017 году коллектив прекратил свое существование, а в следующем году его основателя Бурдина признали психически больным.