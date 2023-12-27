Ютуберы сняли фильм о поездке на такси из Владивостока в Петербург

По пути оказалось, что агрегатор автоматически ограничивает время одного заказа, поэтому после нескольких отмен блогеры решили продолжить поездку с тем же водителем и на том же автомобиле без вызова машины через приложение. В ходе путешествия инфлюенсеры побывали в Хабаровске, Чите, Тюмени и еще девяти городах РФ.