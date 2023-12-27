Ютуберы сняли фильм о поездке на такси из Владивостока в Петербург

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:57
Кадр: NN/YouTube

Блогеры с ютуб-канала NN отправились в путешествие из Владивостока в Петербург на такси и сняли об этом документальный фильм. Путь с одного конца страны в другой обошлась им в 600 тыс. рублей.

Это самая длинная, долгая и дорогая поездка на такси в мире, рассказали авторы видео. Перед началом эксперимента блогеры составили основные правила поездки:

  • Водитель вызывается случайным образом через агрегатор.
  • Старт сразу, никаких долгих подготовок после вызова такси.
  • Не прерывать поездку в приложении. Во время отдыха водитель ставит платное ожидание.
  • Весь путь проходит с одним и тем же водителем.

По пути оказалось, что агрегатор автоматически ограничивает время одного заказа, поэтому после нескольких отмен блогеры решили продолжить поездку с тем же водителем и на том же автомобиле без вызова машины через приложение. В ходе путешествия инфлюенсеры побывали в Хабаровске, Чите, Тюмени и еще девяти городах РФ.

Дорога от Владивостока до Петербурга требует 855 литров бензина общей стоимостью 50 тыс. рублей, а таксист заработал 600 тыс. Автомобиль поломался только один раз: после ямы на дороге потребовал замены тормозной диск.

В июне стоимость поездки на такси достигла максимума за последние 10 лет. 1 километр пути тогда стоил 32,53 рубля. Цены на услугу непрерывно растут с 2021 года.

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